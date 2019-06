“Bozzano in festa” è la prima festa di quartiere organizzata dal “CLIC”, il Comitato Liberi Cittadini che si sta spendendo per il rilancio del rione e per la promozione di una maggiore e sentita aggregazione civica, stimolando e sensibilizzando grandi e piccini verso tematiche ambientali ecologicamente compatibili.

L’appuntamento è per sabato 1 giugno nel Parco “Maniglio” con un ricco programma di iniziative culturali, sportive e di spettacolo.

Si inizia alle 9,30 con l’esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Bozzano per il Concorso “Bozzano, riuso e fantasia – un quartiere d’aMare”; il pomeriggio, alle 16,30 sul campo di basket all’interno del Parco Maniglio, incontro amichevole Under 13 tra la New Basket Brindisi e una rappresentativa di altre compagini brindisine.

Alle 18,15 si terrà la premiazione del concorso “Bozzano, riuso e fantasia: un quartiere d’aMARE” alla presenza delle autorità locali.

Successivamente, apertura degli stand artigianali ed enogastronomici.

La festa si concluderà con lo spettacolo musicale (dalle ore 20,30) della nota band brindisina, Blu’70.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Brindisi.

Mediapartner Ecotecnica.