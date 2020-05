L’arte di immaginare una città diversa è una nuova idea che nasce in città attraverso “Oniricall” dedicata a tutti gli artisti brindisini.

Da lunedi 11 maggio, è in rete sul sito www.onoricall.org, un nuovo progetto ideato per i cittadini di Brindisi, anche quelli fuori sede, che offre la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso una rete di relazioni, utili per arricchire il territorio attraverso contributi artistici che saranno in visione su una mappa on line della città. Brindisi, in questo modo, può diventare un grande spazio espositivo permanente, come in una mostra di street art virtuale.

“Oniricall” nasce dalla collaborazione dell’associazione “Yeahjasi Brindisi”, il collettivo artistico “Le Braccianti di Euripide”, “Progetti per Comunicare S.a.s.”, con il patrocinio gratuito del Comune di Brindisi. “Oniricall”, per questa prima chiamata alle arti, ha un tema generale da interpretare liberamente con “io, tu, noi, tutti” e un’azione specifica da seguire attraverso “dona la tua opera a qualcuno”. Il contributo artistico può essere realizzato attraverso la musica, la fotografia, il disegno e la scrittura.

L’azione è quella di donare simbolicamente a qualcuno la propria opera collocandola in un punto simbolico della mappa della città di Brindisi. Il regolamento completo e le modalità di partecipazione sono disponibili all’interno del sito www.oniricall.org.

MARCO GRECO