Nell’ambito della programmazione del servizio di Integrazione scolastica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado, la cui delega è affidata dal presidente Riccardo Rossi alla consigliera provinciale Valentina Fanigliulo, la Provincia di Brindisi organizza per giovedì 12 settembre, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente, con inizio alle ore 17.00, un “Open Day”.

Si tratta di una iniziativa tesa a coordinare e rendere sinergici e più efficaci gli interventi, intesa come momento di festosa accoglienza ed incontro tra famiglie ed operatori per dare inizio al nuovo anno scolastico. In tale evento, oltre a momenti di semplice convivialità, sarà offerta alle famiglie la “Carta dei Servizi ed un questionario” per rilevare le preferenze per l’ambito di attività extrascolastiche da svolgere nel 2020, come laboratori per l’inclusione, atteso il successo dell’esperienza fatta lo scorso anno con i 4 laboratori d’arte.