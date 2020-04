La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 2 isole ecologiche di prossimità in contrada Galante e contrada Mezzoprete. Il costo per la realizzazione delle due aree fisse sarà di 50 mila euro

Le nuove isole ecologiche “fisse” saranno videosorvegliate e con accesso controllato mediante schede magnetiche. Consentiranno, inoltre, agli utenti di conferire i rifiuti nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni e senza limitazioni di orari e di giorni, eliminando i disagi derivanti dai giorni e dalle fasce orarie contingentate.

Il progetto prevede la realizzazione della piattaforma in calcestruzzo armato, stampato e resinato; l’Installazione di recinzione per Isola ecologica realizzata con pannelli di plastica riciclata al 100% e l’installazione di un palo per pubblica illuminazione.

L’intervento comprende anche la realizzazione del plinto di fondazione e l’ampliamento della rete elettrica della pubblica illuminazione stradale presente sulla viabilità antistante le aree interessate dall’intervento progettuale.

Ancora una volta l’Amministrazione è venuta incontro alle esigenze manifestate dalle comunità rurali di Galante e Mezzoprete” spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Pinna “ mediante un intervento migliorativo rispetto all’appalto in essere. Queste scelte non saranno isolate; altri interventi simili sono previste in altre aree sensibili del nostro territorio”.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa