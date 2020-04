Il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo ha firmato nella mattinata di oggi un’ordinanza che consentirà di svolgere, in via sperimentale, il mercatino rionale del mercoledì nei giorni 29 aprile e 6 maggio 2020, destinando quale ubicazione dello stesso una parte dell’area mercatale del sabato.

Verranno individuati 30 posteggi e saranno ammessi alla frequenza i commercianti di generali alimentari e produttori agricoli titolari di posteggio nei mercatini rionali del mercoledì e del venerdì.

Stante il carattere sperimentale del provvedimento, l’assegnazione dei posteggi avverrà da parte dell’Ufficio Attività Produttive mediante una procedura di estrazione con sistemi computerizzati

I commercianti dovranno provvedere scrupolosamente alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all’informazione alla clientela, ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza, a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza, a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti, a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani, a sanificare le aree di attività prima dell’inizio ed almeno ogni due ore per tutta la durata dell’occupazione registrando le operazioni effettuate.

L’ingresso degli avventori sarà contingentato e sarà consentita la presenza nell’area mercatale contemporaneamente di un numero di tre utenti per ciascuna postazione commerciale occupata nella singola giornata di svolgimento del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale

Le operazioni di ingresso e di uscita dai varchi che saranno realizzati saranno gestite dagli operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l’accesso all’area mercatale unicamente agli avventori muniti di mascherina e di guanti monouso.

