La Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo di partnership con ‘Paparella Logistica’, Top Sponsor per la terza stagione consecutiva in Lega A.

Società in costante crescita tra i fornitori di servizi logistici in Italia, da configurarsi oggi tra i primi mille, è una realtà consolidata nata nell’immediato dopo guerra per il commercio all’ingrosso di vini, prodotti del suolo e autotrasporto c/terzi. La pluriennale e consolidata esperienza in diversi ambiti e settori di business nell’industria civile e militare, unitamente ad un elevato livello di servizio, ha consentito all’azienda di vantare un parco clienti di primissimo piano in termini di immagine e volume d’affari.

La società è in grado di offrire una gamma completa e diversificata di servizi in tutto il mondo, (trasporti oversize, container, espressi, piattaforme logistiche e depositi doganali) con un elevato grado di expertice nei trasporti ad alta specializzazione come il trasporto di merci pericolose (rifiuti, esplosivi o radioattivi).

Per maggiori info su soluzioni specifiche in grado di garantire sempre il miglio rapporto qualità/prezzo, visita il nuovo sito www.paparellalogistica.it.

Happy Casa Brindisi & Paparella Logistica: una partnership vincente! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi