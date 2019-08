INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Situazione abitanti “Parco Bove” quartiere Paradiso

Il sottoscritto Alessandro ANTONINO, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo “Impegno per Brindisi”

– Premesso che, da oltre 50 anni circa 31 famiglie, in una zona del quartiere Paradiso denominata “Parco Bove”, vivono all’interno di una barraccopoli , costretti a combattere con amianto, umido e condizioni di vita umilianti, e quindi da considerarsi in emergenza abitativa;

– Premesso che, in via della Torretta (quartiere Paradiso), risultano in fase di realizzazione, circa 50 alloggi di edilizia popolare;

– Premesso che, i suddetti alloggi, sono stati sovvenzionati dalla Regione Puglia.

– Considerato che, il piano nazionale per l’edilizia sovvenzionata stabilisce che i nuovi alloggi siano assegnati agli over 65, alle giovani coppie e alle famiglie con disabili a carico;

– Considerato che, la legge Regionale n.10/2014, prevede che la Regione, in accordo con i Comuni richiedenti, possa riservare la quota pari al 25% a situazioni particolari.

Interroga il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici al fine di conoscere:

1 – lo stato dell’arte dei lavori di realizzazione degli alloggi di edilizia popolare in via della Torretta;

2 – il cronoprogramma ed ogni iniziativa futura per l’assegnazione degli stessi.

Alessandro ANTONINO

Impegno per Brindisi