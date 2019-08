In data odierna si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo sulla vicenda dell’emergenza abitativa di Parco Bove richiesta esclusivamente e convintamente dalle forze di opposizione (IDEA, LEGA, FDI, FI, BRINDISI POPOLARE) per essere informati dal Sindaco sull’argomento in questione ed avere il quadro complessivo su chi ha titolo e responsabilità politico amministrativa per incidere sulla risoluzione dell’emergenza Parco Bove.

Prendiamo atto della delirante quanto fantasiosa ricostruzione della vicenda Parco Bove da parte delle forze politiche di maggioranza ribadendo che la pianificazione e risoluzione del problema degli abitanti della zona in questione era stata già affrontata e risolta per la maggior parte dalle amministrazioni precedenti e che l’attuale Amministrazione ha solo l’onere oltre che l’onore di consegnare le chiavi delle nuove abitazioni di via della Torretta al Paradiso ai legittimi aventi diritto se ne è capace!

Il goffo tentativo da parte del Sindaco e della sua maggioranza sinistra di scaricare la responsabilità della risoluzione della problematica sulla così detta Cabina di regia prevista dal decreto Salvini rappresenta l’ennesimo pressappochismo pilatesco di chi non vuole assumersi proprie responsabilità rinvenienti dal ruolo politico amministrativo che si riveste.

Dilettanti allo sbaraglio.

I CAPIGRUPPO CONSILIARI

DOTT. MASSIMILIANO OGGIANO FDI

AVV. ROBERTO CAVALERA FI

LUCIANO LOIACONO IDEA

AVV. CARMELA LOMARTIRE BRINDISI POPOLARE