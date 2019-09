Si “riscaldano nuovamente i motori” per la Polisportiva Bozzano Basket Brindisi, una bella e significativa realtà che in questi anni ha sempre consolidato i valori dello sport brindisino.

Riparte la nuova stagione agonistica 2019 – 2020 per il settore giovanile femminile, con l’ inizio della preparazione atletica ( lo scorso 2 settembre) presso l’ oratorio della Chiesa Salesiani di Brindisi.

Sicuramente, un primo “ step” fondamentale, una grande occasione per ritrovarsi tutti insieme e in attesa dell’ avvio ufficiale dei tornei.

E’ stato riconfermato l’ assetto tecnico – societario, consolidato da una nuova presenza che si occuperà del settore Mini Basket . L’’ istruttrice Mara Nimis , che ha dato lustro alla nostra città giocando da professionista nel campionato di A/1 vincendo lo scudetto con la Società Trogylos Priolo nell’ anno sportivo 1988 – 89.

La Polisportiva Bozzano parteciperà ai campionati Under 14 e Under 16 con le stesse ragazze che hanno vinto nella scorsa stagione il titolo regionale, partecipando alla fase nazionale di Roseto degli Abruzzi . Inoltre, continuerà la collaborazione con la società Galaxy, dove le nostre atlete classe 2001 – 2002 parteciperanno al campionato Under 18.

Nella nuova stagione , vari saranno gli innesti al già ricco roster, oltre alle piccole atlete classe 2008 – 2009 – 2010 che rappresentano il futuro della società. Confermato, per le varie categorie, il Coach Rosaria Balsamo, con una vasta esperienza vincente ormai da tre lustri .

Il lavoro fatto bene e con professionalità ripaga sempre , dando soddisfazione e sicurezza alle atlete , ai genitori e le famiglie. Per questo è scontata e significativa la conferma dell’ intero staff tecnico – dirigenziale, guidato dalla Presidentessa Cristina Carone : il Mental Coach Luciano Esperti, i dirigenti Nicola Binetti e Rino Carbonella.

Insomma, la nostra Polisportiva rappresenta una vera e propria famiglia, che ha il grande obiettivo di contribuire, anche e soprattutto, alla crescita morale quotidiana delle nostre atlete.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Basket e Mini Basket femminile dai 7 ai 14 anni

INFO 3313688153.

POLISPORTIVA BOZZANO BASKET BRINDISI