Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, che oggi, assieme ad altri dirigenti del partito di Brindisi, hanno tenuto una conferenza stampa sul partoanalgesia.

“Il parto indolore è un diritto della donna e non garantirlo in un intero territorio significa fare un salto nel passato e indietreggiare sul terreno della civiltà: per questo oggi rivendichiamo il diritto delle donne della Provincia di Brindisi, a cui si sta progressivamente negando di mettere al mondo figli alleviando i dolori del parto. In tutto il territorio brindisino, infatti, l’unica struttura che eroga il servizio è la clinica “Salus”, ma pare, da voci sempre più insistenti, che sia pronta a dismettere il reparto di ostetricia entro il 2020. Così, se già oggi in tutto il territorio brindisino non esiste una struttura pubblica che consenta il parto indolore, dal 2020 verrebbe meno anche nella clinica a causa del taglio del budget assegnato, senza che la regione si sia preoccupata di implementare il servizio nella struttura pubblica. Cosa che avrebbe dovuto comunque fare, considerate le linee guida che prevedono l’incremento sin dal piano 2016/2018. E siamo nel 2019… Allora, abbiamo ritenuto di presentare un’interrogazione parlamentare diretta al ministro alla Salute ed un’altra regionale diretta al presidente-assessore Emiliano: vista la rarefazione del partoanalgesia, è improcrastinabile almeno prevedere l’erogazione del servizio nell’ospedale “Perrini” di Brindisi, che è il punto di riferimento per la sanità del territorio, ma anche a potenziarne la struttura nella prevedibile ipotesi che, alla chiusura dell’omologo reparto della casa di Cura “Salus”, si rischi un vero e proprio congestionamento della struttura pubblica. Una richiesta che formuliamo a gran voce perché sarebbe immorale privare le mamme di un’intera provincia di partecipare con serenità e concentrazione ad un momento così tanto importante come il parto”.