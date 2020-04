Il vescovo Vincenzo presiederà le celebrazioni della Settimana Santa, del Triduo pasquale e della solennità di Pasqua nella chiesa parrocchiale di San Domenico in Oria.

Le celebrazioni, nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute pubblica nella corrente emergenza sanitaria, non prevedranno la presenza dei fedeli, pertanto saranno tutte trasmesse in diretta sulla pagina istituzionale Facebook della Diocesi di Oria e della parrocchia di San Domenico in Oria; l’emittente televisiva Canale 85 trasmetterà le celebrazioni del Triduo pasquale e della solennità di Pasqua.

Di seguito il calendario delle celebrazioni:

domenica delle Palme

5 APRILE – ORE 10.30

santa Messa con benedizione delle Palme

giovedì santo

9 APRILE – ORE 19.00

santa Messa in Coena Domini

venerdì santo

10 APRILE – ORE 16.00

celebrazione della Passione del Signore

sabato santo

11 APRILE – ORE 20.30

veglia pasquale

domenica di Pasqua

12 APRILE – ORE 10.30

santa Messa

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria