Dopo due pareggi di fila in trasferta, 4-4 ad Aradeo e 6-6 a Barletta, entrambe le volte recuperando uno svantaggio di due reti, il Futsal Brindisi torna a giocare davanti al proprio pubblico e lo farà affrontando il Futsal Monte Sant’Angelo. Gli uomini di mister Marelli sono alla ricerca della prima vittoria in campionato anche per risalire posizioni di una classifica avara rispetto a quanto hanno profuso sinora. Dall’altra parte troveranno un avversario ancora fermo a zero punti, ma che ha avuto un calendario in salita avendo già affrontato in casa sia il Bitonto sia l’Itria, ovvero le due capilista a punteggio pieno.

I brindisini dovranno fare a meno dell’infortunato Pica, mentre in panchina non ci sarà il tecnico Marelli, squalificato per una settimana, e che pertanto salterà anche il turno infrasettimanale di martedì sera a Polignano. L’allenatore dei biancoazzurri tornerà ad essere arruolabile il prossimo fine settimana quando al “Da Vinci” sarà ospite il Just Mola.

4^ GIORNATA SERIE C1

(sabato 5 ottobre 2019, ore 16)

Aradeo-Futsal Barletta

Arboris Belli-Just Mola

Audace Monopoli-San Ferdinando (ore 15.30)

Bitonto Futsal Club-Volare Polignano

Dream Team Palo del Colle-New Team Putignano

Futsal Andria-Futbol Cinco Bisceglie

Futsal Brindisi-Futsal Monte Sant’Angelo

Itria Football Club-Azzurri Conversano

CLASSIFICA

Bitonto Futsal Club 9

Itria Football Club 9

San Ferdinando 7

Arboris Belli 6

Audace Monopoli 6

Azzurri Conversano 6

Dream Team Palo del Colle 6

Futsal Andria 6

Aradeo 4

Futsal Barletta 4

New Team Putignano 4

Futsal Brindisi 2

Futbol Cinco Bisceglie 0

Futsal Monte Sant’Angelo 0

Just Mola 0

Volare Polignano 0