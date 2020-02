Anpi Brindisi, dopo la violenta aggressione a Torre Santa Susanna a un giovane cittadino del Mali, arrivato in Italia in cerca di lavoro, da parte di persone non ancora identificate, esprime la sua piena e concreta solidarietà alla giovanissima vittima di un razzismo che è stato sdoganato anche dai disastrosi decreti sicurezza dei quali da tempo chiediamo al nuovo governo l’abrogazione. Il razzismo equivale a fascismo e l’Anpi non può che scendere in campo contro ogni forma di discriminazione e di incontrollata violenza che colpisce i più vulnerabili.

Per questo saremo accanto alla Comunità africana nel sit in che si svolgerà sabato prossimo 29 febbraio davanti al Siproimi Sadaka di Torre per testimoniare la nostra vicinanza al giovane e per combattere, colpo su colpo, ogni forma di insopportabile violenza e di discriminazione razziale.

Il Partito Democratico parteciperà alla manifestazione indetta da Casa del popolo, ANPI e CGIL, che si terrà Sabato 29 Febbraio a Torre Santa Susanna, per testimoniare solidarietà e vicinanza al ragazzo originario del Mali, ospite del Centro Sprar aggredito brutalmente per aver cercato occupazione.

Un fatto grave e inaccettabile che non può farci restare indifferenti.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a dire basta ad ogni forma di intolleranza, di discriminazione ed esclusione sociale.