Sarà inaugurata Sabato 21 Dicembre pv (inizio alle ore 19,00) presso l’agenzia immobiliare Toscano di Daniela Angelini in Corso Roma, 66 a Brindisi la personale di Giovanna Bozzi dal titolo “Pesci in posa nella mia cucina”, una vera e propria “sperimentazione”, uno spazio dedicato all’arte in un luogo dedicato alla casa.

“Mi piace pensare la mia agenzia – racconta Daniela Angelini, da qualche mese impegnata in una nuova avventura imprenditoriale – come uno spazio aperto, dinamico e di contaminazioni dove si vendono immobili ma si creano anche momenti di incontro per aiutare i clienti a cogliere il valore e la bellezza che ogni immobile porta con sé. E Giovanna, con questi lavori, offre uno spunto di riflessione su come anche un piccolo elemento, quasi insignificante, può avere il suo fascino e il suo perché”.

Giovanna Bozzi ha una grande passione da sempre: l’Arte. Una passione coltivata in contesti nazionali e internazionali, nei musei e nella scuola, che l’ha portata a diventare un riferimento nel territorio per l’educazione Museale e al Patrimonio culturale. “I lavori esposti – spiega Giovanna – sono il risultato di una ricerca in divenire, sviluppata rubando il tempo tra un pasto e l’altro con il marito e i figli, negli spazi aperti della sua casa in campagna, al ritorno da scuola e prima che il pesce finisca in padella!” Lo studio dal vero, l’osservazione attenta delle forme naturali e della loro varietà sono alla base dei lavori esposti. “L’intento – prosegue Giovanna – non è mimetico, ma analitico e creativo. Dipingo e sperimento prima che la magia dei colori svanisca e mi commuove lo sguardo stupito o imbronciato del pesce appena pescato”. Il risultato richiama da un lato la conoscenza della Storia dell’arte, dall’altro un profondo rispetto per la natura e per ogni essere vivente.

Docente di Storia dell’Arte nel Liceo Artistico “ E. Simone” di Brindisi, si occupa di formazione dei docenti e da poco è stata riconfermata nel Direttivo nazionale dell’ANISA, l’Associazione Nazionale degli insegnanti di Storia dell’arte, che promuove l’Educazione all’arte e la difesa della Storia dell’arte nella scuola italiana. Suo è il progetto “Walkscape – Imparare Camminando” che si sviluppa sulla piattaforma www.almaloci.com.La sua formazione è iniziata con la laurea nell’Università di Perugia ed è proseguita a Milano sull’arte contemporanea nella Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica con il professore Luciano Caramel. Alla teoria dell’arte, Giovanna ha sempre accompagnato l’interesse per i linguaggi artistici contemporanei, che ha potuto sperimentare nella Civica Scuola d’Arte di Sesto San Giovanni con la guida del Maestro Giuliano Barbanti.

L’esposizione sarà aperta fino al 6 gennaio. L’ingresso è gratuito negli orari di apertura dell’agenzia.