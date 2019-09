Lunedì 30 settembre, presso la sede di Croce Amica in via Epifanio Ferdinando, 195-197 a Mesagne (Br), l’Associazione Culturale Cabiria organizza l’open day di pizzica salentina con Pierangela Caliandro che avrà il piacere di far conoscere a chi non si è mai approcciato con questo ballo, la tradizione e la ritmica della pizzica. Il corso principianti avrà la durata di 9 incontri, avrà inizio il 7 ottobre e terminerà a dicembre: ogni lunedì dalle ore 18:00 alle ore 18:50 bambini dai 5 ai 7 anni e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 adulti. Ai partecipanti si consiglia un abbigliamento comodo, per le donne preferibilmente una gonna. Info e prenotazione obbligatoria al 327 4237720

Ufficio Stampa Cabiria