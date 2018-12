Una lezione di legalità particolare all’insegna anche della lettura, con dono agli alunni presenti del libro di Michele Corradino “E’ normale … Lo fanno tutti”, prefazione di Raffaele Cantone.

In una società di affaristi, corrotti, corruttori, tutti pronti ad eludere la legge, essere corretti e non corrotti talvolta è una scelta difficile, anche se l’unica e coraggiosa di cittadini veri. Gli alunni del Marzolla di Brindisi stamane, 17 dicembre, accompagnati dalla Prof.ssa Claudia Leo, hanno partecipato ad un incontro che è punto d’arrivo del Progetto anticorruzione “Corretti e non corrotti”, già avviato nel precedente anno scolastico dal Prof. Mauro Masiello e che aveva avuto dei momenti qualificanti in vari incontri con rappresentanti locali della Magistratura, delle Forze dell’Ordine, della Camera Penale, delle Associazioni Anti- Corruzione attive sul territorio.

Presenti il Questore di Brindisi Maurizio Masciopinto, il Prefetto di Brindisi Valerio Valente, il Procuratore della Repubblica Antonio De Donno, il Cavaliere Ufficiale Angelo Ruggiero, Stella al Merito del Lavoro a soli 62 anni, presidente di “Rassegna Azzurro Salentino”, della quale il Progetto “Corretti e non corrotti”è stato parte integrante.

Gli alunni del Marzolla hanno ritirato due copie del libro, che doneranno alla biblioteca del loro liceo, perché sia letto e commentato dalle classi. Marzolla in prima linea: nell’insegnare che la legge non è norma da bypassare, ma regola che rende civile il nostro vivere. Non a caso il Dirigente scolastico Prof.ssa Carmen Taurino e il Collegio dei Docenti attuano da anni progetti di educazione alla Legalità ed hanno inserito tra gli indirizzi del quadriennale quello giuridico – economico, per un liceo classico al passo coi tempi e in grado di formare cittadini responsabili.

Nella foto: La prof.ssa Claudia Leo ed alcuni alunni del Marzolla con il Prefetto di Brindisi dottor Valerio Valente.