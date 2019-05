Presentata in mattinata a Bari la Supercoppa 2019 che si svolgerà al PalaFlorio sabato 21 e domenica 22 settembre. Il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi ha aperto così la conferenza: «La Supercoppa sta crescendo anno dopo anno e costituisce l’appuntamento migliore per conoscere i protagonisti della nuova stagione sportiva. Ringrazio gli amministratori locali, Comune di Bari e Regione Puglia, oltre a New Basket Brindisi e Comitato Fip Puglia: la squadra giusta per dare all’evento una forte connotazione territoriale, grazie anche ad una serie di eventi che faranno da cornice alla manifestazione. Ci sono tutti i presupposti per offrire un grande momento di basket ad una regione che se lo merita». Il presidente della Lega Basket Serie A ha annunciato che a Bari sarà anche presentato il campionato di serie A 2019/2020, probabilmente alla vigilia delle semifinali di Supercoppa.

Al fianco di Bianchi, il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, grande appassionato di pallacanestro, che già da sindaco di Bari, nel 2010, accolse le qualificazioni europee della nazionale italiana: «Se il presidente Bianchi ha scelto Bari, significa che c’erano una città ed una amministrazione pronti a sostenere questa candidatura. A Brindisi c’è la passione di una piazza già esplosa sportivamente ma prima di un impianto adeguato. Stiamo compiendo uno sforzo, fra Comune di Brindisi, Regione Puglia, Credito Sportivo, per dare alla città una struttura degna della passione di una piazza così importante.

La Supercoppa si inserisce all’interno del grande lavoro di promozione che il Comitato Fip Puglia della presidente Gonnella sta compiendo e di cui sono testimonianza gli ultimi eventi disputati in regione nel 2018. Ora sono in programma, a giugno, le finali nazionali U16 Eccellenza di Taranto e le finali giovanili di 3×3 a Castellana, a conferma di quanto il basket possa rappresentare un ottimo veicolo per lo sviluppo delle realtà locali. Ringrazio la città di Bari, che si sta dimostrando il luogo perfetto per un grande evento: basta lanciarle la palla, per usare una metafora cestistica, per fare canestro».

A nome del Comune di Bari è intervenuto l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, in rappresentanza anche del sindaco Antonio Decaro: «Il risultato della ultima FinalEight disputata a Firenze ci ha confermato come vi erano tutte le condizioni per ospitare a Bari un evento di Lega come la Supercoppa. Il PalaFlorio è pronto ad aprire le porte al grande basket, ospitando un altro importante evento che ribadirà la vocazione turistica di Bari anche attraverso lo sport. Parallelamente, stiamo lavorando su una idea di sport diffuso con la creazione di numerosi playground che trasformeranno la nostra città in una grande palestra a cielo aperto».

Tra i protagonisti della Supercoppa, oltre alla Vanoli Cremona vincitrice della ultima Coppa Italia, ci sarà anche la Happy Casa Brindisi finalista a Firenze e rappresentata oggi dal presidente Fernando Marino: «Quella dei playground a Bari, è un’idea che cercherò di esportare a Brindisi. Un grazie al Governatore Emiliano per avere iniziato a pensare ad una nuova casa del basket a Brindisi e permetterci così di continuare ad essere sempre più competitivi. Siamo sicuri che il PalaFlorio sarà pieno: vi anticipo già, in caso di nostra qualificazione ad una competizione europea nella prossima stagione, che verremo a disputare una partita proprio a Bari».

Per il Comitato Fip Puglia è intervenuta la presidente Margaret Gonnella: «Sentire parlare di Supercoppa mi ha fatto venire i brividi, tornando con la mente a Bari 2010 e alle qualificazioni europee degli azzurri. Brindisi è la capitale della pallacanestro pugliese ma Bari ha voglia di spettacoli sportivi di alto livello e siamo sicuri che la risposta del pubblico sarà all’altezza dell’importanza dell’evento e delle aspettative della Lega. Ci prepareremo con una serie di eventi di pallacanestro giovanile che si svolgeranno in estate: le finali U16 Eccellenza che si disputeranno a Taranto dal 16 al 22 giugno, e le finali nazionali U18 e U16 che seguiranno a Castellana Grotte».

Già dalle 14,00 sono disponibili, in tutti i punti vendita Vivaticket e online sul circuito Vivaticket.it, gli abbonamenti per le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Tutte le gare della Supercoppa saranno trasmesse in diretta da Eurosport 2 e Eurosport Player, con il seguente programma:

Semifinale A: sabato 21 settembre ore 18,00.

Semifinale B: sabato 21 settembre ore 20,45.

Finali: domenica 22 settembre a partire dalle ore 18.