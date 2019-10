Il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo ha presentato all’interno della TTG di Rimini la 1a edizione dell’Ostuni Soundtrack Festival, il festival di colonne sonore che vivrà la sua prima edizione nell’estate del 2020.

L’annuncio è stato dato nel corso dell’incontro organizzato in collaborazione con la DMC Dimensione Puglia nello spazio antistante lo stand della Regione Puglia.

Sara tra i primi festival di questo genere in Italia e in Europa. Una serie di eventi faranno da contorno alla kermesse tra cui concerti, spettacoli teatrali, mostre, work-shop, seminari e incontri. Le iniziative saranno distribuite nei mesi estivi, con un’anteprima che potrebbe essere programmata per le prossime settimane.

Il Festival vedrà la collaborazione delle principali orchestre pugliesi, dell’Apulia Film Commission oltre che del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Proprio al compianto maestro Nino Rota sarà dedicata la prima edizione che ricade nel centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini per il quale Rota ha composto buona parte delle colonne sonore.

“Siamo felici di poter annunciare una iniziativa che ci auguriamo possa caratterizzare il fu-turo culturale della nostra Città; il nostro dovere è quello di tutelare e valorizzare le bellezze che i nostri antenati e la natura ci hanno donato; ma abbiamo anche la possibilità di creare iniziative originali in grado di innalzare il livello culturale della nostra offerta turistica.

Crediamo che scegliere le colonne sonore sia garanzia di lunga vita per un festival che vuole crescere e per il quale la politica avrà il compito di agevolare ed avviare un percorso che ci auguriamo possa essere molto lungo”.

Nel corso della TTG il Sindaco ha incontrato l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone che ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa assicurando il sostegno della Regione. Sempre presso lo stand della Regione il Sindaco ha incontrato gli operatori della Città di Ostuni ascoltando proposte e suggerimenti circa le strategie turistiche per il futuro.

OSTUNI, martedì 8 ottobre 2019

Comune di Ostuni – Ufficio stampa