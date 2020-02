E’ stato presentato nella tarda mattinata di oggi presso la lo Stand della Regione Puglia, alla Bit di Milano, il progetto ‘Puglia Bike Hotel’, una rete che permetterà ai cicloturisti di godere del paesaggio dei territori fra Ostuni e Mesagne passando dalla Città di Brindisi attraverso un itinerario che coinvolge direttamente quella fascia di visitatori interessati al settore bike.

A presentare l’iniziativa erano presenti il Presidente di Federalberghi Brindisi,Pierangelo Argentieri, l’assessore al Turismo della Regione Puglia Loredana Capone, il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il rappresentante di Micexperience Rete d’Imprese Bartolo D’Amico ed il coordinatore del progetto ‘Puglia Bike Hotel’ Daniele Pomes di Madera Bike Tour.

“I risultati attesi sono quelli di aumentare la qualità del soggiorno in Puglia interessando strutture ricettive di qualità e piccole aziende agricole che accolgono e presentano il territorio in modo autentico”, spiega Pierangelo Argentieri che poi aggiunge, ”L’obiettivo è quello di allineare l’offerta di accoglienza dei cicloturisti con una serie di servizi che coinvolgano diverse realtà aziendali eterogenee e valorizzare i paesaggi brindisini, in particolare quelli di Ostuni e Mesagne, allungando le stagioni in cui si può visitare e soggiornare”. Il progetto, sposato dalle Amministrazioni comunali di Ostuni e Mesagne, servirà anche a coinvolgere tutta una serie di altri attori quali musei, dimore storiche, castelli associazioni ma anche società di servizi e ristorazione per promuovere insieme spostamenti sulle due ruote a zero emissioni.

“La mobilità sostenibile rientra tra gli obiettivi delle Amministrazioni comunali di Ostuni e Mesagne – aggiungono i due sindaci Guglielmo Cavallo e Toni Matarrelli – e l’iniziativa di Federalberghi si coniuga perfettamente con la nostra idea di turismo sostenibile e cicloturismo. Una iniziativa che trova il nostro pieno sostegno e che ci auguriamo possa trovare la disponibilità di tutti gli altri operatori che operano nel mondo del turismo. L’auspicio è che questa idea possa essere applicata non solo ai turisti, ma anche ai cittadini incentivando l’uso della bicicletta per gli spostamenti all’interno delle nostre Città, contribuendo così a diminuire l’impatto del traffico sulla qualità dell’aria”. Partner di ‘Puglia Bike Hotel’ sono anche il Gal Alto Salento, Gal Terra dei Messapi, Madera Bike Tour, Eliconarte, Longo Bike.

Federalberghi Brindisi