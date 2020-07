Prende il via sabato 25 luglio, Made in Brindisi, il cartellone di eventi dell’estate brindisina che riporta la musica nelle vie del centro storico. Ad accendere i microfoni sarà la band Vega 80 i nella location di Piazza Sottile de Falco, la prima di 25 serate che si susseguiranno fino al 10 settembre con una frequenza di circa tre eventi alla settimana, tutti ad ingresso libero.

Made in Brindisi, progetto supportato dal comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nasce per ridare impulso all’arte e alla musica dopo il periodo di immobilità appena trascorso. Gli artisti professionisti hanno unito le forze e deciso di collaborare per far fronte ad un’emergenza comune.

Capofila del progetto sono GuerrillaArtis e Mamadema Animation, consolidate realtà cui si è poi unita una pluralità di soggetti operanti nel settore degli eventi culturali.

Made in Brindisi è un progetto sviluppato da musicisti brindisini per incoraggiare la cittadinanza a vivere una nuova normalità, riportando il centro storico ad essere un luogo attrattivo e sicuro, investendo risorse economiche contenute, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Made in Brindisi è un’idea che parte dal basso con la finalità “del fare”.

È interessante mettere in evidenza come gli artisti abbiano risposto alla call degli organizzatori: nonostante le poche risorse economiche a disposizione, ogni musicista coinvolto ha rinunciato a gran parte del proprio cachet pur di realizzare l’evento e regalare un’estate ricca di attività a tutta la cittadinanza.