È stata aggiudicata definitivamente la fornitura e posa in opera delle nuove attrezzature ludiche per la Villa Cento Pini. È stata, infatti, approvata dal responsabile dell’Area ing. Bonfrate la deterrminazione di aggiudicazione per l’acquisto dei nuovi giochi di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 17 luglio 2019. L’importo dell’intervento è di 32.482,78 euro ina compresa. La fornitura è stata affidata alla ditta “Legnolandia srl” con sede in Forni di Sopra (UD).

Pertanto, dopo gli interventi di riqualificazione integrale del manto stradale e della realizzazione della segnaletica orizzontale, entro metà ottobre saranno sostituiti tutti i giochi con delle nuove attrezzature ideone ed a norma.

Grazie a questi ulteriori interventi la nostra Villa Cento Pini, importante polmone verde cittadino che funge da punto di ritrovo per famiglie, bambini, anziani e sportivi, rinascerà più bella, più accogliente e più sicura.

Il diritto al gioco dei nostri piccoli concittadini e la loro sicurezza sono al primo posto dell’agenda dell’amministrazione del ‘fare’ che, ogni giorno, continua lavorare senza sosta per il bene di tutti mantenendo gli impegni con la città.