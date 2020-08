E’ partito il conto alla rovescia. Mercoledì 5 agosto, dalle 20, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marco Ruggiero e la compagine politica e civica che lo sostiene, daranno il via alla stesura del Programma per il riscatto di San Vito dei Normanni.

“Abbiamo iniziato a lavorarci 5 anni addietro – ha spiegato Ruggiero -, quindi potremmo tranquillamente esporre alla nostra comunità le soluzioni che riteniamo possano permettere finalmente la rinascita della nostra cittadina, ma non sarebbe giusto calare dall’alto le nostre idee, non sarebbe da noi. Il nostro Programma deve essere il Programma della nostra comunità, deve essere condiviso”.

L’appuntamento di mercoledì segna la formale inaugurazione dello spazio dedicato al confronto con la cittadinanza. Carta e penna alla mano, tutti potranno avanzare le proprie proposte ed attivarsi per un futuro migliore, per tutti.

Al fianco di Ruggiero, oltre ai candidati delle due liste che lo sostengono, M5S e “Attiva San Vito”, ci sarà la candidata alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia, e la portavoce del Movimento presso la Camera dei deputati, Anna Macina.

Non si tratta di uno dei tanti eventi politici ideati e realizzati per mettere su un piedistallo il candidato sindaco di turno e mostrarlo alla cittadinanza quale il “salvatore della Patria”, la persona che decide e amministra. Non ci saranno attori protagonisti, ma un gruppo di lavoro scevro da personalismi e che non lancia promesse estemporanee che puntano solo a colpire il cuore dei votanti.

“I comizi di presentazione li lasciamo agli altri – ha dichiarato Ruggiero -, chi ci conosce lo sa, noi siamo quelli del lavoro a testa bassa, la voce la alziamo solo quando farlo è utile alla comunità, e chi non ci conosce da mercoledì potrà decidere da che parte stare, se da quella che ha condotto San Vito all’immobilismo, o da quella della propria città”.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina social di Ruggiero https://www.facebook.com/RuggieroM5S/ e su quella del M5S https://www.facebook.com/sanvitodeinormanni5stelle/ in questo modo potrà prendervi parte anche chi non riuscirà ad entrare nel comitato di via Garibaldi in ragione delle prescrizioni anti contagio.