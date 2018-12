Polisportiva Bozzano Brindisi basket femminile under 13 e 14, due belle realtà nate da una scuola di vita e di sport che fa onore alla città di Brindisi e alla comunità.

Proseguono gli appuntamenti agonistici, con le ragazze sempre motivate sotto il profilo morale ed agonistico e puntualmente supportate dallo staff tecnico- dirigenziale, non ci fermiamo mai.

Venerdì pomeriggio, presso il Palazzetto di Sant’ Angelo, le nostre ragazze under 14, con una partita magistrale e sempre all’ attacco, hanno vinto contro il Pink Bari con il risultato di 69 a 21. Un confronto mai in discussione, in cui le nostre “ guerriere” hanno dato il meglio di sé dal primo all’ ultimo minuto, evidenziando un’ ottima condizione psico fisica.

Il campionato riprenderà con il nuovo anno ( il prossimo 9 gennaio), derby molto atteso con il Volorosa. Intanto, da lunedì, subito in palestra per prepararsi ad un evento molto atteso, l’ impegnativo Torneo Caroli Cup a Gallipoli dal 2 al 6 gennaio, a cui tra l’ altro parteciperanno due compagini greche.

Le nostre under 14 avranno l’ occasione di scontrarsi contro squadre blasonate a livello nazionale come Reyer Venezia, Porto San Giorgio, Ragusa, Ad Maiorca Taranto, Bolzano, Cercola e Athena Roma.

“Non mancheranno forti motivazioni e determinazione – ha affermato il mental coach Luciano Esperti , forza ragazze”.

COMUNICATO STAMPA POLISPORTIVA BOZZANO