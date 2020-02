Dopo la concessione in uso alla Virtus Francavilla per la stagione sportiva in corso, così come previsto dalla delibera approvata in Consiglio Comunale lo scorso aprile, giunge la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione dello Stadio Giovanni Paolo II.

Alla procedura potranno partecipare Società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e soggetti riuniti in consorzi. Gli interessati devono aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2019) un fatturato globale per un importo non inferiore a € 500.000,00 (Iva esclusa) e devono possedere capacità economica e finanziaria adeguata a garantire la solvibilità ed affidabilità della gestione.

La concessione, che prevede l’utilizzo della struttura e la raccolta dei ricavi derivanti dalla gestione, avrà una durata massima di 15 anni con un canone di locazione annuo quantificato in 26 mila 505 euro.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione della collettività l’uso dell’impianto per 15 giorni all’anno per ospitare manifestazioni scolastiche o di carattere umanitario, sociale, sportivo e di promozione del territorio.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è martedì 10 marzo alle ore 10.00.

Per chiarimenti e maggiori dettagli sul bando è possibile contattare il rag. Giampiero Gasbarro, RUP della gara, al numero 0831 820404 o inviare una mail a g.gasbarro@comune.francavillafontana.br.it.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana