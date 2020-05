Super puntata di #Pugliamarathon su @controralive, la ormai collaudata diretta lunga, lunghissima, come la Puglia. Domani, 3 maggio, “vigilia” dell’avvio della Fase II di questa emergenza Covid-19 ospiti d’eccezione il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessora al turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, e il sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro.

Con loro, e tanti altri ospiti, si parlerà di quello che ci aspetta dal 4 maggio, giorno in cui l’Itala si appresta a ripartire. “Cosa si potrà fare e cosa no” al centro del focus di questa terza maratona live.

Si parte alle 15, il primo ospite è il sindaco Decaro, e si arriva alle 21 con i saluti e il bilancio conclusivo affidato all’assessora Capone. Il presidente Michele Emiliano interverrà alle 17.30.

Tra gli altri ospiti in ordine di ingresso: il presidente di Balnerai Confesercenti Puglia, Fabrizio Santorsola, la responsabile del settore programmazione del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delli Santi, e poi imprenditori, artisti e una girandola pazzesca di chef da tutta la regione.

La trasmissione va in diretta sul canale YouTube di La @controralive e viene trasmessa sulla pagina Facebook del canale

Il Format

Le #Pugliamarathon nascono dall’idea di tre blogger e giornalisti innamorati della Puglia, lunga, bella e irradiata di sole e di ottimismo.

Quello stesso ottimismo che scorrerà nelle ore di diretta-maratona in cui si alterneranno ospiti, contributi, ricordi e racconti su una regione che s’è fatta grande attirando l’attenzione del turismo internazionale fino a diventare un’icona di bellezza e di ospitalità.

Questa quarantena finirà, ma il sole sulla Puglia non si sarà mai spento e bisogna tenere alta l’attenzione sulla fase II, la fase post-Coronavirus, quando sarà necessario riposizionare quei valori identitari che hanno fatto di lei un brand riconosciuto e riconoscibile agli occhi del mondo.

Turismo, enogastronomia, spettacolo, eventi, ospitalità, arte, PERSONE.

È di questo che è fatta la Puglia, e così si racconterà, live, in questa lunga maratona, la terza dopo il successo di quelle di Pasquetta e del 25 aprile.

La racconteremo attraverso le immagini e le voci di alcuni dei suoi “fan” che con lei, e per lei, lavorano.

A condurre: Gianvito Matarrese, in regia, già volto noto di diversi programmi RAI, Sky e Telenorba, vincitore di Quattro ristoranti con Alessandro Borghese con il suo Evo Ristorante in un trullo, 80 punti e 2 forchette Gambero Rosso; Mario Pennelli, in arte Bolivar, critico e consulente gastronomico, creatore di food events e scrittore; Carmen Vesco, giornalista per diverse testate pugliesi, direttrice editoriale e ideatrice del blog Vieni a viaggiare in Puglia.

ECCO ALCUNI DEGLI OSPITI PASSATI: hanno partecipato alle scorse maratone Ugo Patroni Griffi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Antonio Vasile Aeroporti di Puglia, Carmelo Grassi Consiglio superiore dello spettacolo Ministero Beni Culturali, Giò Sada vincitore di X Factor, Lorenzo Madaro critico e curatore d’arte Accademia Belle Arti, Francesco De Carlo AssoHotel, Gino Sorbillo Imprenditore Arte della Pizza Napoletana Sorbillo, Nik Di Fino scrittore e giornalista fondatore di Feed educational multidisciplinare, Diego Rossi vincitore Identità Golose ristorante Trippa, Fiorella Perrone direttrice Accademia Gambero Rosso, Giovanni Mastropasqua editore Oraviaggiando, Giuseppe Cupertino presidente Fis Puglia, Gianni Sinesi giovanissimo pugliese miglior sommelier e maitre di sala, oggi al ristorante Niko Romito Tre Stelle Michelin.