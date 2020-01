Questo pomeriggio, sulle frequenze dell’ emittente radiofonica Radio Dara, alle ore 18.12, consueto appuntamento con la trasmissione A TUTTO CAMPO, condotta da Walter Miglietta, che approfondirà i temi della domenica sportiva , con grande attenzione alle diverse discipline sportive.

Ospite in studio il Presidente del Brindisi Calcio Umberto Vangone, con cui si parlerà dell’ attuale situazione societaria, gli sviluppi in relazione alla recente Assemblea dei Soci che ha deciso per la ricapitalizzazione del capitale sociale.

Ma, naturalmente, sarà anche l’ occasione per fare un ulteriore bilancio e valutazione sul campionato della massima squadra brindisina .

Redazione Radio Dara