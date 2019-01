In data odierna, a seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche e della transitabilità delle strade, è stato revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulle strade statali e provinciali di questa provincia.

La Polstrada che nell’emergenza ha impegnato sul territorio numerose pattuglie, non ha registrato incidenti di alcun genere, 14 invece sono le sanzioni elevate per inottemperanza al divieto di circolazione.

Benché la revoca prefettizia, la Polizia Stradale invita gli automobilisti alla massima prudenza.