Il settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi ha disposto l’apertura del parcheggio gratuito della scuola Salvemini nel centro della città, dal 9 agosto al 2 settembre 2019. Sarà di nuovo possibile posteggiare gratuitamente l’auto dalle ore 17.00 sino alle 2.00.

Il parcheggio ha una capienza di 70 stalli, l’ingresso è su via Castello mentre l’uscita è su via della Libertà.

“Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, la dott.ssa Angela Citiolo, abbiamo nuovamente a disposizione della città un parcheggio in più nel periodo estivo per agevolare la mobilità dei cittadini” dichiara il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante.