Dopo la chiusura forzata dettata dalle ordinanze nazionali e regionali per l’emergenza Covid19, il Museo archeologico “F. Ribezzo”, a seguito delle previste operazioni di messa in sicurezza, riapre al pubblico.

Da giovedì 16 luglio alle ore 11:00 vi aspettiamo arricchendo la consueta visita con il filmato subacqueo originale, d’Archivio del Museo, relativo al ritrovamento nell’estate del 1992 dei “Bronzi di Punta del Serrone”, restaurato per l’occasione e visibile nella “Sala Bronzi”.

Ad accogliere i visitatori, già dalla prima sala, sarà il “claim” evocativo ed emozionale realizzato, per l’occasione, dall’associazione “Alma Tanz asd” insieme alla struttura museale. Un modo coinvolgente per introdurre da un lato l’arte scenica nei luoghi della Cultura e dall’altro lato di restituire al visitatore la Poesia e la Storia conservate magicamente nelle “Pietre”.

Inoltre, nell’auditorium del Museo, sarà proiettato il video del progetto di inclusione sociale “La cultura è per tutti”, realizzato dall’appassionata collaborazione tra l’AIPD (Associazione Persone Down) di Brindisi e il Museo “F. Ribezzo”. I reperti museali e la storia del proprio territorio raccontata in un museo senza barriere ed accessibile, quale sua vocazione intrinseca.

Sperando di aver colmato, con queste piccole ma grandi sorprese, il disagio dell’attesa, vi aspettiamo numerosi.

Temporaneamente, in epoca post Covid19, il Museo “F. Ribezzo” sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e il martedì e giovedì in maniera continuativa fino alle ore 17:00. Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30 A tal proposito, per i gruppi di visitatori (max 25 persone per singolo gruppo) sarà obbligatoria la prenotazione telefonica ai numeri 0831544257 / 258 / 256 nei suddetti orari di apertura. Agli stessi numeri telefonici potranno essere chiesti chiarimenti sulle modalità di accesso e comportamentali.