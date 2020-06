I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, nel corso di un mirato servizio, hanno rinvenuto, occultati tra la vegetazione spontanea di un terreno agricolo incolto, un contenitore in plastica contenente una pistola scacciacani, calibro 8, priva del tappo rosso, e 25 grammi di “marijuana” suddivisi in 16 dosi. L’arma e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro. Indagini in corso.