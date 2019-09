Giunge alla nona edizione il concorso fotografico internazionale dal titolo “24 Scatti Bike / L’Uomo e la Bicicletta”. Il contest, gratuito ed aperto a professionisti ed amatori, intende selezionare 24 opere fotografiche capaci di cogliere al meglio il rapporto che lega l’uomo all’utilizzo della bicicletta. L’iniziativa è curata e promossa dall’Associazione Culturale Aeneis 2000 in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni, Regione Puglia e la supervisione della scuola di fotografia di Colchester (Uk).

Ogni concorrente potrà far pervenire al massimo 3 fotografie, a colori o in bianco e nero, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 febbraio 2020, inviando i file, attraverso la posta elettronica a: associazioneaeneis2000@gmail.com oppure, nel caso di Cd Rom, spendendoli direttamente per posta ordinaria a: Comune di San Vito dei Normanni, Ufficio Cultura, via Mazzini 3, 72019 San Vito dei Normanni (BR). In entrambi i casi bisogna indicare: “Concorso Fotografico 24 Scatti Bike”.

Il formato deve essere in Jpg a 300 dpi tale da consentire una stampa ottimale (50 cm di base per 70 cm di altezza – misure massime).

Le 24 foto vincitrici, una delle quali con merito speciale, saranno esposte e premiate domenica 10 maggio 2020 presso l’ex Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni in occasione dell’evento internazionale “Full Bike Day/La Bicicletta in tutte le sue forme artistiche” e successivamente, in altre location nazionali ed internazionali.

Nel corso delle prime edizioni, il concorso “24 Scatti Bike” ha visto la partecipazione oltre 3000 fotografi e si è avvalso anche di diverse collaborazioni internazionali fra le quali quella con la Galleria Slack Space di Colchester (Inghilterra), l’Associazione Artstep di Lyon (Francia), l’Associazione Slow Roll Chicago (Usa) l’Accademia Nazionale d’Arte di Sofia (Bulgaria) e il Centro di Cultura Urbana di Cluj (Romania). Le fotografie vincitrici sono inoltre state esposte in occasione di “Viva la Bici Festival” di Feltre e il “Bici Film Festival” di Trento.

Link: http://www.facebook.com/events/2423885037827590/