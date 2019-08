Con determina 220/2019, il Commissario straordinario dell’agenzia ASSET della Regione Puglia ha affidato la progettazione esecutiva per la riconversione dell’Ospedale “Ninetto Melli” di San Pietro Vernotico in PTA (Presidio Territoriale Assistenziale). A seguito di procedura aperta, i servizi tecnico-professionali di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed eventuale direzione dei lavori sono stati affidati al Raggruppamento temporaneo di professionisti avente come capogruppo l’ing. Damiano Tinelli, per un importo di 277 mila euro.

“In questo modo – afferma il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano – si compie un altro importante passo in avanti verso la valorizzazione dell’ospedale di San Pietro che tornerà ad essere un punto di riferimento per la sanità pubblica di questo territorio. Vigileremo con attenzione sul rispetto dei tempi riguardanti questa fase di progettazione definitiva. Dopo di che verificheremo con l’Asl di Brindisi ogni ulteriore iniziativa che potrà essere messa in campo per accelerare la fase di esecuzione dei lavori”.