La Caffetteria Letteraria Nervegna chiude la rassegna letteraria del mese di Agosto 2019 , denominata Feriae Augusti, oggi con la presentazione del libro di Rossella Piro “Giovani e grandi, storie di ragazzi che in Italia ce l’hanno fatta”, alle ore 19.00.

Il discorso sarà condotto prevalentemente sulla imprenditoria giovanile, di quello che in Italia è già stato fatto e di quello che, invece (e soprattutto) si può ancora fare. Si approfondiranno i temi delle possibilità che esistono e insistono sul territorio, del dialogo attivo tra attori ed enti e di come il desiderio di crescere e svilupparsi possa intrecciarsi serenamente con il tessuto sociale di un mezzogiorno sempre più attento alle tematiche di sviluppo che parte dal basso. Rossella, grazie alle sue esperienze professionali e personali che le hanno permesso di viaggiare e confrontarsi con realtà profondamente diverse rispetto a quella che insiste nel Meridione, saprà regalare uno spiraglio e un respiro più ampio a tutta la discussione.

A dialogare con l’autrice Michele De Luca. L’attività letteraria è a cura del gruppo The Qube di Brindisi.