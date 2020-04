“Anche oggi, 11 aprile, dipendenti comunali e Multiservizi e volontari di Protezione Civile hanno lavorato per continuare a distribuire i buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Brindisi grazie ai fondi del governo. In questi quattro giorni di lavoro davvero intenso per tutti, 1.200 famiglie sono state raggiunte presso il loro domicilio per la consegna dei buoni. Sono stati distribuiti buoni per circa 150mila euro.

A fronte delle circa 4.500 richieste, molte presentate in maniera inutilmente ripetuta, ne restano circa 1.100 ancora da esaminare. Ulteriori 800 saranno presto evase perchè si tratta di domande che presentano errori nella compilazione e che gli assistenti sociali stanno riesaminando al telefono, direttamente con il richiedente, per consentire di correggere gli errori o ricevere le informazioni mancanti.

Le pratiche incomplete, incongruenti o inesatte, non vengono bocciate ma riesaminate al telefono con i richiedenti. Nessuno verrà lasciato solo.

In questo momento di difficoltà stiamo cercando di fare il meglio possibile con il personale a disposizione. Dalla prossima settimana si ricomincerà.

Voglio precisare che il termine del 13 aprile per la presentazione delle richieste, riguarda solo coloro che non hanno ancora presentato la domanda. Chi l’ha già fatta e non ha ancora ricevuto i buoni, sarà richiamato a partire da martedì. Il lavoro non è finito e, anzi, proseguirà velocemente per raggiungere tutte le persone ancora in difficoltà.

Voglio ricordare a tutti che si può chiedere aiuto anche attraverso Brindisi Solidale: Caritas e Croce Rossa stanno distribuendo pacchi spesa grazie alle generose donazioni di cittadini e aziende che condividono ciò che possono con la comunità brindisina.

Per ricevere il pacco spesa è sufficiente chiamare uno dei due numeri nei giorni e orari indicati, esclusi i festivi: Comune di Brindisi telefono 0831229804 (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 13) e Croce Rossa di Brindisi telefono 3929261392 (martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13).

Alle persone generose, ai volontari instancabili, al personale comunale e Multiservizi disponibile va il mio pubblico ringraziamento”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.