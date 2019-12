I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione di attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da una 50enne di Oria, hanno deferito in stato di libertà un 43enne e un 41enne entrambi di Francavilla Fontana, per “furto aggravato in concorso” e “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”.

I due, lo sorso 11.12.2019, all’interno di un locale dell’Ospedale civile di quel centro, approfittando della distrazione della vittima, hanno asportato dal borsello della stessa i propri documenti d’identità e carta di credito, effettuando successivamente acquisti presso vari esercizi commerciali del luogo, per un danno complessivo quantificato in € 175,00.

I responsabili sono stati identificati mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza.