I Carabinieri della Stazione di Oria hanno arrestato in flagranza di reato una 47enne e una 59enne, entrambe del luogo, per furto aggravato in concorso.

In particolare, in un supermercato del luogo, le due donne, dopo aver occultato nelle proprie borse merce varia, superavano la barriera cassa senza pagare e fuoriuscivano all’esterno dell’esercizio commerciale ove venivano fermate e controllate dai militari operanti.

La merce del valore commerciale totale di 175,00 euro è stata restituita al gestore del supermercato che ha formalizzato denuncia.