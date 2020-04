A Oria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una coppia di coniugi di 52 e 50 anni del luogo, per furto aggravato di energia elettrica in concorso.

In particolare, in seguito a un controllo effettuato presso la loro abitazione, congiuntamente al personale di Enel, è stato accertato il furto di energia elettrica, mediante l’installazione di un by-pass al contatore, per un danno di 5.436,00 euro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati rimessi in libertà.