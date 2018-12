Sabato 15 dicembre alle ore 18.00 nella Chiesa Madre di Mesagne verrà celebrata la Messa degli Artisti, un’ occasione rilevante per quanti coltivano il gusto della bellezza nelle varie espressioni dell’arte offendo alla gloria di Dio i propri talenti.

La Santa Messa sarà officiata da S.E. Monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo della Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

L’iniziativa, organizzata già in passato dall’Associazione culturale Eterogenea di Mesagne e celebrata in tutte le sue edizioni dal compianto Monsignor Angelo Catarozzolo, si vuole riproporre come un incontro fra artisti che si ritrovano per celebrare l’eucarestia in uno fra i templi più significativi della città circondati da quella bellezza che è via alla conoscenza di Dio.

Già Papa Pio XII accolse la Messa degli Artisti e cominciò ad aprirle le vie e a darle cittadinanza nella vita ecclesiastica, nella preghiera della Chiesa.

E ancor di più San Paolo VI auspicava il congiungimento tra Fede e cultura sostenendo che le Belle Arti sono da annoverare a pieno diritto fra le più nobili attività dell’ingegno umano e hanno per loro natura una relazione con l’infinita bellezza divina espressa attraverso le opere dell’uomo; memorabile la Sua omelia in occasione della Messa degli Artisti celebrata nella Cappella Sistina nella solennità dell’Ascensione di Nostro Signore il 7 maggio 1964; e memorabile il Suo messaggio agli Artisti l’8 dicembre 1965 in occasione della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.



I canti saranno eseguiti dal coro polifonico Sincopatici diretto da Federico Dell’Olivo, i movimenti coreografici dalla scuola di danza Royal Dance Art diretta da Cinzia Diviggiano e le letture saranno a cura di Mario Cutrì , presidente dell’associazione culturale La Bottega del Teatro e delle Arti.

In occasione della Messa degli Artisti, per le arti visive, si potranno ammirare le opere dei Maestri Aurelio Bruni, Nicola Liberatore e Enrico Meo.

L’evento, che gode del patrocinio e del sostegno dell’Amministrazione comunale di Mesagne e del patrocinio della Diocesi di Brindisi-Ostuni, vedrà la presenza di numerosi artisti provenienti da tutta la regione, ma naturalmente è aperto a tutti coloro che vogliano condividere questo autentico, generoso, sincero atto religioso, intriso di profonda spiritualità.

Per informazioni: tel. 0831 1625458 – 347 0080778 – e-mail ass.eterogenea@libero.it