Sabato 17 agosto appuntamento con le emozioni a Montalbano di Fasano con “Street Art – Festival degli artisti di strada”.

Acrobati, maghi, giocolieri, illusionisti, trampolieri luminosi, teatrino di burattini, si esibiranno a partire dalle ore 21 in Piazza della Libertà e via Calatafimi, in una lunga notte dedicata all’arte di strada.

Ideata e organizzata da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Giuanned”, la colorata manifestazione rientra nel calendario degli eventi estivi “Estate a Montalbano 2019”, patrocinata dal comune di Fasano, dalla Provincia di Brindisi, dal Parco delle dune Costiere e dalla CIA Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto).

In maniera stabile o itinerante, gli artisti di strada si esibiranno lungo un suggestivo percorso scandito da spettacoli di grande impatto scenico. Tra danze e acrobazie aeree, oggetti infuocati e trampolieri alati, adulti e bambini si ritroveranno al centro di un sorprendente universo sospeso nel tempo.

Allegria, stupore e divertimento sono le parole d’ordine per accedere al magico mondo di “Street Art – Festival degli artisti di strada”, una grande festa che celebra l’intramontabile fascino poetico dell’arte di strada.