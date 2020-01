Lo sviluppo del territorio al centro del dibattito tra istituzioni, imprese e cittadinanza con l’obiettivo di contribuire fattivamente alla crescita del tessuto economico della città di Brindisi e dell’intera provincia, partendo dall’analisi delle problematiche ambientali con cui la terra adriatica si misura ormai da tempo.

L’oggetto del talk vuole essere l’alba di un nuovo giorno che vede coinvolti tre livelli istituzionali, nazionale, regionale e comunale, per progettare un nuovo modello di sviluppo condiviso.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata con il contributo di Puglia Sviluppo, l’agenzia in house della Regione, saranno argomentate le strategie, ma anche gli strumenti più coerenti per la definizione di soluzioni innovative, finanziarie e non, che possano consentire il prevalere di uno sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che, allo stesso tempo, valorizzi le risorse locali, umane, naturali e tecnologiche, ma calamiti anche risorse esterne così da arricchire ulteriormente il tessuto economico e sociale brindisino.

Ad offrire il proprio contributo al confronto Francesco Boccia – Ministro degli Affari Regionali, Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia, Riccardo Rossi – Sindaco della Città di Brindisi, Antonella Vincenti – Vice Presidente di Puglia Sviluppo, Antonio De Vito – Direttore Generale di Puglia Sviluppo, Patrick Marcucci – Presidente di Confindustria Brindisi, Al Bano Carrisi.

A moderare la serata, la giornalista Annagrazia Angolano, Direttore di Canale 85.

L’appuntamento è in programma sabato 25 gennaio alle h 17.30, nel Foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.