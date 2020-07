Doppio appuntamento per Sabato 25 luglio, a partire dalle 18.30,si terrà nel centro storico la rassegna d’arte “Vicoli in Arte” promossa dal Comune di Carovigno – Assessorato alla Cultura, la Associazione Endas di Brindisi e l’Associazione Espressioni d’arte.

Questa iniziativa rappresenta un bellissimo progetto per valorizzare la bellezza più nascosta del Borgo di Carovigno, fatta di vicoli, corti, scorci, attraverso l’arte e la creatività.

Saranno esposte nel cuore del centro storico di Carovigno (a partire da Piazza ‘Nzegna sino a Porta Ostuni) le opere degli artisti Anna Guitti, Antonietta Devicienti, Carmela Vecchio, Daniela Massagli, Elena Picciolo, Enza Chiriacò, Gino Miglietta, Maurizio Sardanelli, Mino D’amici, Nicola Di Giulio, Alessandra Urso e Valentina Argese del “Gruppo Endas”; del gruppo “Espressioni d’arte” esporranno, invece, gli artisti: Filomena Miccolis, Fiorella Turco, Leo Rigildo Camassa, Luica Cairo, Luigi Casale, Mirene Geninet e dalla città di Castellaneta saranno presenti le opere di Fabio Castellaneta, M. Antonietta Rojas ed Elisa Cantatore.

“Grazie all’esposizione delle opere dei ventuno artisti – afferma la Assessore alla Cultura Antonella Tateo – sarà possibile ammirare il meraviglioso Borgo di Carovigno impreziosito dalle opere degli artisti e conoscere il patrimonio storico-artistico. Nell’occasione sarà infatti possibile visitare le Chiese, il Castello e il Parco della Contessa”. Info e prenotazioni al num. 3930834404

Alle ore 19:00 nella splendida cornice del castello Dentice di Frasso si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Lilla conferita al Comune di Carovigno per l’anno 2020/21. Saranno presenti il Presidente della Onlus Roberto Bazzano, il tennista paralimpico Nicola Codega, l’atleta paralimpico Pietro Rosario Suma nonché Marco Carani di Carani Nautica ideatore di Euphoria barca a fondo piatto per il trasporto agevole anche di persone in carrozzina. Interverrannoinoltre il presidente Nazionale FISH Onlus Vincenzo Falabella e il subacqueo non vedente Vincenzo Donadeo.

“Abbiamo dimostrato – dichiara l’assessore Luigi Orlandini -che con l’impegno ed il lavoro si possono abbattere ogni forma di barriera architettonica, culturale e sociale. Carovigno diventa quindi la seconda città di puglia e la ventiquattresima d’italia ad aggiudicarsi questo riconoscimento”