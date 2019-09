Il Coordinamento liberi Cittadini contro i diritti negati dei Bambini,

https://www.facebook.com/events/512651359522671/?ti=cl indice in maniera spontanea per il giorno 21 settembre 2019 alle ore 19 con partenza da piazza Cairoli in Brindisi, fino a raggiungere viale regina Margherita, una manifestazione di solidarietà e sostegno a favore dei minori sottratti con il cosidetto sistema Bibbiano, (#maipiubibbiano).

La manifestazione e fiaccolata è apolitica, apartitica, ed indipendente da qualsiasi forma di associazione anche a tutela dei minori, poiché nata dalla sensibilità di uomini liberi e solidali con tutti coloro che hanno subito soprusi dalla cosidetta “filiera disfunzionale”, gia presentata in commissione bicamerale infanzia nel 2016, curata da Fabio Nestola, Presidente del Centro Studi Applicati in Roma. (in essa sono contenuti numeri e statistiche paurosamente innegabili)

Sono invitati tutti i cittadini, compreso le Istituzioni locali, a patto che non vi siano altro che bandiere o striscioni riguardanti solo ed esclusivamente la manifestazione #maipiubibbiano, gradite pertanto magliette bianche e semplici striscioni che non riportino diciture o richiami a specifiche categorie di appartenza. I figli non hanno colore, distinguo politico o appartenenza, e debbono essere difesi a qualunque costo.

Nessuno può sottrarsi moralmente dal prendere coscienza e scherarsi dalla parte degli innocenti poiché crediamo che chi tace alla fine è complice.

Alla fine della manifestazione è prevista la deposizione di scarpe di bambino presso la scalinata Virgilio in segno di solidarietà per tutte quelle infanzie rapite.

Il Coordinamento liberi Cittadini contro i diritti negati dei Bambini