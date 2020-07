Da libro a spettacolo teatrale: “Più di una regina” andrà in scena domenica 26 giugno 2020, alle ore 21:15 in Piazza Marconi per chiudere la rassegna “Teatro all’aperto” organizzata dall’Amministrazione comunale con l’assessora allo Spettacolo, Angela Martucci e la direzione artistica del ballerino e coreografo Nick Simonetti.

Tratto dall’omonimo libro di Onofrio Pagone, edito da Progedit, lo spettacolo è diretto ed interpretato dal regista Gian Crò, mentre l’ideazione coreografica e le performance sono a cura della ballerina pugliese Giovanna Pagone. In scena saranno presenti anche tre musicisti: Alessandro Campobasso alla batteria, Stefano de Vivo alla chitarra elettrica e Dario Ladisa al basso. Gli arrangiamenti musicali sono a cura di David Macchione.

Recitazione, danza e musica dal vivo: “Più di una regina” è teatro a tutto tondo e porta in scena la storia vera di una donna di cinquant’anni affetta da metà della sua vita da sclerosi multipla. La disabilità progressiva nulla toglie alla bellezza della vita, narrata in parole e musica e interpretata con passo coreutico in un assolo femminile e intenso. Tutti giovanissimi gli artisti sulla scena e questo diventa un valore aggiunto per questo insolito inno alla vita affidato al palcoscenico. Il testo è tratto dal libro omonimo di Onofrio Pagone, liberamente adattato da Gian Crò, che è anche voce recitante e regista dello spettacolo. La protagonista della storia si libera sul palco della sedia a rotelle e si muove leggera e in libertà: Giovanna Pagone con passo di danza neoclassica incarna la spinta al sorriso senza mai tralasciare la carica autoironica che permea la narrazione.

Lo spettacolo sarà anticipato dalla presentazione del libro alle ore 20:30 in Piazza Marconi con la presenza dell’autore, il giornalista e scrittore Onofrio Pagone che dialogherà con l’assessora alla Cultura Rosalia Fumarola.

