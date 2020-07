In data odierna, 07 luglio 2020, davanti alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Brindisi, il fronte sindacale si è dimostrato compatto. Le Segreterie Territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UGL, hanno perorato la causa dei dipendenti del servizio di pulizia e sanificazione della Sanitaservice ASL BR s.r.l., società partecipata dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Il servizio è interessato da una sentenza del Consiglio di Stato, possibile causa di esternalizzazione, di rinnovato precariato, instabilità lavorativa e perdita di diritti acquisiti, per circa trecento famiglie.

Le OOSS, ascoltate dal Direttore Generale, dr. Giuseppe Pasqualone, arrivate al culmine di un percorso durato due anni, hanno ribadito l’impossibilità di resa. Inoltre, le nuove linee guida regionali per l’organizzazione e la gestione delle società in house, potrebbero determinare l’internalizzazione del medesimo servizio in province limitrofe, con esito contraddittorio per l’ASL BR. A conclusione, l’impegno da parte del DG di farsi portavoce verso il Presidente delle Regione, dr. Michele Emiliano, per un incontro da stabilire nei prossimi giorni, onde evitare lo sciopero del servizio.

Le Segreterie Territoriali

FP CGIL, CISL FP, UIL, FPL UGL