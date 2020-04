Nel più ampio panorama di esigua distribuzione dei presidi di protezione individuale per l’approvvigionamento della popolazione, la contingente difficoltà di reperire mascherine di protezione del tipo “chirurgico” e la necessità di dotare in tempi stretti anche il personale di polizia di adeguato numero di dispositivi di protezione individuale in relazione allo specifico grado di esposizione al COVID-19, ha suscitato oltre alle diffuse polemiche, lodevoli iniziative di singoli cittadini, artigiani, associazioni e piccole imprese che, con il loro modesto contributo, hanno voluto esprimere solidarietà alla “causa” attraverso modeste forniture di mascherine in tessuto, realizzate artigianalmente, resistenti al lavaggio a secco e ad umido, distribuite gratuitamente al personale maggiormente esposto.

Condividendo il principio di collaborazione in sinergia ed apprezzando l’impegno del Sig. Questore di Brindisi, nonostante le difficoltà di approvvigionamento, affinché il personale amministrato sia fornito di adeguati DPI, anche il Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi si è adoperato nella ricerca di tali manifestazioni tangibili di generoso contributo alla emergenza sanitaria in atto, cogliendo la disponibilità di tali forniture.

Le mascherine in numero adeguato al personale destinatario, sono state donate a questa Organizzazione Sindacale per la distribuzione gratuita al personale della Polizia di Stato in servizio operativo nella provincia di Brindisi, in

relazione al numero attualmente disponibile ed alle eventuali ulteriori forniture.

Le stesse, ancorché di natura artigianale e riutilizzabili, non potranno certamente sostituire quelle previste dalle disposizioni normative ma certamente, in linea alla diffusa operosità nazionale per colmare la carenza nel settore, potranno contribuire a limitare l’esigenza di protezione al contagio del personale della Polizia di Stato non solo durante il servizio ma anche nel contesto della propria famiglia.

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi esprime pertanto a nome del personale rappresentato, profonda gratitudine ed apprezzamento per la collaborazione e l’impegno profuso nei confronti del personale della Polizia di Stato da parte delle seguenti persone ed associazioni:

• A.S.D. Friends, Sig. MASSO Fisio di Lecce;

• Sig.ra STAPANE Luisa di Galatone (LE);

• Famiglia MANCO Renata di Ruffano (LE);

• PED di Donato CLEMENTE di Altamura (BA);

• Gruppo denominato “Stuccati a casa” di San Pietro Vernotico (BR).

COMUNICATO STAMPA SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE