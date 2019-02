Il Consigliere Comunale della lega Ercole Saponaro ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere al Sindaco e alla Giunta di farsi promotori di Un Patto Sociale per una nuova opportunità da chi sta per terminare un periodo di Detenzione Carceraria.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Premesso che:

La responsabilità sociale e solidale che ogni Amministrazione pubblica dovrebbe avere con i cittadini garantendo pari opportunità e pari dignità anche attraverso opere di reinserimento sociale, la responsabilità di attivarsi attraverso gli operatori sociali per conoscere le reali situazione di disagio e di emarginazione sociale mirata al recupero in un percorso di legalità e d’integrazione.

La finalità di favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che stanno per terminare il loro periodo di detenzione carceraria attraverso la realizzazione di una serie d’interventi a sostegno della ricerca di lavoro al fine di evitare la loro ricaduta nel convincimento di essere rifiutati dalla Società Civile.

Tutto ciò premesso,

Si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di Brindisi,

di attivarsi e farsi promotrice come Amministrazione Comunale di un percorso condiviso con la Provincia di Brindisi (Delega in Mercato del Lavoro e Formazione) e il Provveditorato Amministrazione Penitenziaria a costruire una Convenzione tra gli Enti Preposti finalizzata al SOSTEGNO AL REISENRIMENTO LAVORATIVO, il Protocollo siglato con gli Enti interessati a livello Territoriale stabilisce ruoli e funzioni tra le parti, Il Comune e agli Istituti penitenziari di segnalare e indicare alla Provincia i casi che possono trovare risposta adeguata per gli interventi previsti nel Progetto, priorità alle persone in difficoltà sotto il profilo socio, economico, sociale.

Importante alla fine della realizzazione del PROGETTO l’attivazione il coinvolgimento delle Associazioni e Cooperative presenti nel territorio.

Sarà compito della Provincia sulle segnalazioni inviate dal Comune e dall’Istituto penitenziario a realizzare in base alle proprie competenze Formazione e Lavoro progetti individuali per ogni persona segnalata.

La possibilità inoltre di attivare percorsi lavorativi in lavori di Pubblica Utilità in capo agli Enti firmatari del Protocollo di Sostegno e Reinserimento.

LEGA SALVINI PUGLIA

Saponaro Ercole