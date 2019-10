In occasione del lancio della Campagna “Illuminiamo il Futuro” per il contrasto alla povertà educativa, Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, presenta la decima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio “Il tempo dei bambini”. Il rapporto annuale 2019 verrà lanciato in contemporanea in 10 città italiane, con l’undicesima Brindisi, che vedrà la presentazione martedì 22 ottobre 2019, ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Nervegna, in Via Duomo 20, alla presenza del sindaco della città Riccardo Rossi.

La pubblicazione da 10 anni raccoglie e studia un’ampia serie di dati e di indicatori del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con tavole, mappe e grafici fornendo una fotografia d’insieme delle condizioni di vita di bambine, bambini e adolescenti in Italia.

L’incontro intende essere un momento di riflessione su cosa ha significato essere bambini in Italia negli ultimi 10 anni e sulle sfide future da affrontare. Introdurranno i lavori il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi e l’Assessore al Welfare e Servizi Sociali del Comune di Brindisi Isabella Lettori. Interverranno: Salvatore Giuliano, Dirigente scolastico ITIS Majorana di Brindisi, Maria Mancarella, Presidente Centro Studi Osservatorio Donna Unisalento, Francesco Parisi, Presidente Eridano Cooperativa Sociale, Luigi Persano, Pedagogista clinico e Cesare Giovanni Spedicato, Presidente del CSV Poiesis di Brindisi¸ Antonella Inverno, Responsabile Politiche per l’infanzia di Save the Children. Modererà l’evento Agnese Curri, Referente regionale dei programmi di Save the Children della Puglia.