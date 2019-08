Non solo sport, oltre al divertimento scende in campo la beneficenza. Il prossimo 23 e 24 agosto presso il centro sportivo Alerin Brindisi in via De Simone, 29 si terrà un torneo calcio a 5, il ricavato sarà donato al reparto di Neonatologia dell’ospedale Perrino.

Una iniziativa lodevole nata dalla volontà del giovane Mario Angolano che con il benestare del primario dott. Lorenzo Quartulli impiegheranno il ricavato per l’acquisto di strumentazione utile al reparto.

Al torneo potranno partecipare sia adulti che bambini.

Il 23 agosto a partire dalle ore 20:00 a calcare l’erbetta di via De Simone saranno gli adulti, il 24 sarà il giorno dei bambini.

Tutti pronti ad allacciare le scarpette, un goal in più per donare un sorriso ai bambini del domani.

Per ulteriori informazioni contattare 392/7198367