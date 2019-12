Nella serata di ieri, intorno alle 21.15, gli uomini della Sezione Volanti della Questura di Brindisi, nel corso del servizio di controllo del territorio, intensificato in occasione delle festività natalizie, prontamente fermavano un uomo, tale J.H., resosi poco prima responsabile di un tentativo di rapina ai danni di una passante.

Il tutto si verificava nella centrale piazza Crispi. La vittima passeggiava tranquillamente per le vie del centro, quando improvvisamente sentiva afferrare lo zaino che portava sulle spalle e, senza aver il tempo di rendersene conto, veniva scaraventata a terra.

Una volta a terra, notava due persone che afferravano lo zaino e cercavano di darsi alla fuga.

L’immediato arrivo delle volanti, giunti pochissimi istanti dopo l’accaduto, permetteva di bloccare uno dei malviventi, riconosciuto dalla donna come colui che le aveva sottratto la borsa.

Nell’immediato, i poliziotti intervenuti provvedevano altresì al controllo del soggetto, il quale, perquisito, veniva trovato in possesso di circa 8 gr. di cannabis.

Dai successivi accertamenti il soggetto risultava anche essere destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, per la cui inosservanza si procederà prontamente secondo legge.

L’uomo veniva tratto in arresto e il P.M. di turno informato, ne disponeva la custodia presso la locale casa circondariale.

Ciò è stato possibile grazie non solo alla professionalità degli operatori in servizio, ma anche e soprattutto all’aumento del personale delle volanti a seguito del recente rinforzo organico che ha consentito un più capillare controllo del territorio.