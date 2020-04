La scomparsa di Amedeo Montagna, uomo dalle mille battaglie sociali, ha destato molta emozione nella città di Brindisi, dove il sindacalista ha operato per oltre 40 anni a sostegno delle lotte dei più deboli.

Numerose le attestazioni di stima e cordoglio che si sono susseguite nelle scorse ore.

Segreteria della CGIL Brindisi: “Con la prematura scomparsa del Compagno Amedeo Montagna la CDLT di Brindisi perde un Dirigente Sindacale di lunga esperienza che con competenza e dedizione assoluta ha scelto di stare al fianco dei più deboli dando voce ai loro bisogni.

La sua lunga vita di Dirigente sindacale, dapprima come Segretario Generale della FLC e dopo della FILCAMS, lo hanno visto sempre in prima linea senza mai risparmiarsi contro i soprusi e le ingiustizie.

In questa tragica evenienza il Compagno Amedeo avrebbe certo meritato di essere accompagnato con tutti gli onori che gli spettavano da parte di quella CGIL che lo stesso ha amato e rispettato sino all’ultimo giorno della sua esistenza.

Purtroppo il difficile momento che stiamo attraversando, per via della pandemia in atto, lo impedisce e non ci resta che affidarci ad accorati messaggi di cordoglio per manifestare la nostra vicinanza e il nostro affetto sincero innanzitutto ai suoi cari.

Grazie Amedeo, compagno di tante battaglie.

Grazie per l’eredità di valori e di insegnamento che ci lasci.

Ne faremo tesoro. Rimarrai sempre nei nostri cuori.”

Per l’On. Mauro D’Attis (F.I.): “la notizia della morte di Amedeo Montagna mi ha colpito davvero tanto. Avevo avuto modo di conoscerlo nel 2004, quando io svolgevo le funzioni di assessore alla Pubblica Istruzione. Amedeo già all’epoca era un esponente di spicco della Cgil e seguiva con grande interesse e competenza le questioni del mondo della scuola. Non ricordo una sola polemica fuori posto, visto che il suo obiettivo era sempre quello di arrivare a soluzioni condivise, nell’interesse del personale scolastico.

Ho continuato a seguire la sua carriera nel sindacato ed anche ad apprezzarlo per le sue capacità.

Ai suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze.”

Questo il saluto del Sen. Salvatore Tomaselli “Ciao, Amedeo Montagna Ricorderò sempre, come tutti quelli che ti hanno conosciuto e apprezzato, la tua gentilezza e la tua intelligenza, eri proprio una gran bella persona. Ci mancherai.”

Il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi scrive su Facebook: “Ci ha lasciato oggi Amedeo Montagna, è stato il mio segretario nella Flc-Cgil, un uomo buono di grandi valori. Fa male apprendere questa notizia e non poterlo salutare tutti insieme come vorremmo. Un abbraccio ai suoi cari. Ciao Amedeo.”

L’Assessore allo Sviluppo Oreste Pinto ricorda così il sindacalista: “La notizia della morte di Amedeo Montagna rende ancora più brutta la più triste Pasqua di sempre.

L’ultima volta che siamo stati insieme è stato in Spagna: come sempre, oltre un’ora a parlare di città, di basket, di politica, di turismo, di amministrazione e di istanze sindacali.

Persona di raro acume e naturalmente predisposta all’ascolto ed all’aiuto incondizionato dei più deboli, Amedeo era una persona onesta e per bene come poche.

Fai buon viaggio Compagno“.

Anche il Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, Giuseppe Cellie, affida il suo saluto a Facebook: “Ciao compagno.

A te piaceva la parola “compagno”. E tu lo eri per davvero. Il tuo pane era il tempo diviso con i tuoi lavoratori, con tutti i lavoratori.

Te ne vai da solo, tu che sei sempre stato tra tutti, ma qui rimani.

Fa buon viaggio Amedeo, compagno e amico mio.”

Personale e commovente il saluto di Claudia Nigro, che ha ereditato da Montagna la segreteria della Filcams Cgil: “Questa foto te l’ho scattata nell’agosto 2018 . Eravamo nella nostra Filcams , qualche settimana dopo mi avresti ceduto il testimone ed io sarei diventata segretaria

Non credo e oggi vorrei avere un dio .

Non voglio avere “Padri”, ma tu lo sei stato.

Non voglio dirti addio perché so che ti ritroverò in ogni trattativa, in tutte le vertenze, in qualunque iniziativa sindacale, in ogni piazza che attraverserò con il pugno alzato.

Don Andrea Gallo diceva che chiamare qualcuno Compagno significa attribuirgli non solo una convinzione politica ma riconoscergli un valore di umanità, onestà, generosità, attendibilità, che nessun’altra parola può esprimere con uguale compiutezza.

Mi hai fatto vivere come una famiglia la fitta rete di relazioni con i compagni e le compagne della Cgil .

Mi hai fatto sentire orgogliosa di far parte di una comunità COLLETTIVA!

Ciao Compagno mio , ciao Segretario Amedeo“.

Rino Spedicato (CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”) scrive: “Abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di un galantuomo, di un operatore di pace, di un sindacalista che nella sua azione di contrasto alle ingiustizie e di tutela dei diritti dei lavoratori, ha messo sempre in primo piano la persona e la comunità. Lo abbiamo incontrato più volte nelle situazioni di difficoltà e di transizione che abbiamo avuto nel nostro Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi. Fermezza sui valori fondamentali riferiti al gruppo e non solo ai suoi iscritti, ma anche disponibilità vera a trovare soluzioni condivise. Accadde con noi anche la notte di Natale di qualche anno fa. Certamente non risparmiava il suo tempo, nè la sua salute quando veniva chiesto il suo aiuto. Ci siamo incontrati l’ultima volta a Brindisi a gennaio di quest’anno, c/o la sede del Centro in occasione del passaggio dal CSV Poiesis al CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”. Ci incoraggiò a proseguire il nostro impegno nella formazione del volontariato e nella promozione della cultura della solidarietà. Continueremo a farlo con impegno e responsabilità sociale.

Ad Amedeo e ai suoi cari, il nostro affetto e la nostra gratitudine”

Per la giornalista Tea Sisto, Amedeo è “Una delle persone più leali, generose e positive che abbia mai conosciuto. Un amico, un antifascista, un compagno di lotta per la giustizia sociale, al quale non possiamo neanche dare l’ultimo saluto. Ti abbraccio comunque, Amedeo Montagna. Abbraccio la tua famiglia, tutte le compagne e tutti i compagni della Cgil Brindisi. Piango con voi.”